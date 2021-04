Repas clandestins : sont-ils vraiment répréhensibles juridiquement ?

Le chef Christophe Leroy et son acolyte Pierre-Jean Chalençon sont suspectés d'avoir organisé des diners clandestins à Paris, ce qui leur a valu un passage en garde à vue. La police judiciaire (en l'occurrence la brigade de répression de la délinquance à la personne) a été saisie par le procureur de la République de Paris dans le cadre de l'ouverture d’une enquête pour "mise en danger d’autrui" et "travail dissimulé".

Tout cela ne signifie pas que les organisateurs seraient protégés. D'un point de vue pénal, la mise en danger d'autrui paraît difficile à plaider pour les experts du droit. En effet, il faudrait parvenir à prouver l'existence d'un danger grave et imminent pour les participants, ce qui n'est pas forcément facile à établir dans le cas du Covid. Et ce a fortiori si les convives sont jeunes, la mortalité du virus se révélant réduite chez ces classes d'âge.

Sans doute faut-il plutôt explorer la piste du travail dissimulé, visé notamment par l'enquête diligentée par le procureur de la République de Paris. Organiser de tels repas requiert en effet de la main d'œuvre et donc logiquement sa rétribution. Le versement des salaires est ainsi censés laisser des traces. Si l'employeur, en l'occurrence ici un restaurateur, venait à privilégier un paiement en liquide sans rien déclarer, il serait alors passible de poursuites. De même, s'il déclare cette main d'œuvre, il reconnaît de manière tacite qu'il poursuit son activité et contrevient à la loi.

"Ce qui peut mettre à mal ce genre d'activité", glisse Serge Slama, "c'est en général l'Urssaf". En général, "comme on le voit régulièrement même hors Covid dans la restauration, vous aurez un serveur ou un cuisinier non déclaré, et le fisc peut alors vous faire tomber". Sachant que les restaurateurs, comme d'autres professionnels empêchés d'exercer par l'épidémie, peuvent bénéficier d'aides de l'État, poursuivre des activités parallèles peut se révéler d'autant plus dangereux. Fermetures administratives, suspensions des aides... Les sanctions sont multiples.

"Je pense que le véritable risque se situe au civil", estime Serge Slama, les convives pourraient en effet soutenir que l'organisateur leur à fait courir un risque et réclamer des dommages et intérêts. Encore faudrait-il pour cela parvenir que l'invité n'était pas au courant de la présence de nombreuses personnes et du caractère dangereux de son action.