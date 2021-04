Fête clandestine près de Toulouse : le maintien en détention d'un organisateur demandé

Après cette fête clandestine qui a donné lieu à une centaine de verbalisations pour non-respect du couvre-feu, deux personnes avaient été mises en examen pour "dégradation volontaire du bien d'autrui, travail dissimulé, recel et mise en danger de la vie d'autrui". Mais un seul, un homme de 27 ans, avait été placé en détention provisoire. Pour la justice, le maintien en détention est "justifié" par le besoin des enquêteurs de se pencher plus en profondeur sur les "activités" de l'entreprise du prévenu. Une décision "complètement disproportionnée", souligne Me Ferdinand Djammen Nzepa, qui défend le jeune détenu, car "personne ne conteste l'infraction commise par ces deux jeunes hommes". Il ne cache pas son "incompréhension totale face à cette différence de traitement" entre les deux mis en examen, car le second a obtenu un contrôle judiciaire.