Crash d'hélicoptère en Savoie : le pronostic vital du pilote n'est pas engagé, ce que l'on sait de l'accident

Une cinquantaine de gendarmes se sont engagés avec comme priorité de sauver le pilote tout en préservant la scène pour les enquêteurs. C'est justement le pilote qui a donné l'alerte en communiquant avec sa société grâce à un appel d'urgence lorsqu'il s'est extrait de l'habitacle crashé. "À partir de ce moment-là nous avons eu la certitude du crash et qu’il y avait au moins un survivant", a indiqué Pascal Bolot. "Le contact a été maintenu à plusieurs reprises avec le pilote. Les militaires du PGHM qui se sont rapprochés grâce à un héliportage et à un hélitreuillage ont terminé leur mission à pied, ont fouillé la zone (...) et ont pu trouver le pilote à 21h15", a-t-il poursuivi.

Selon nos informations, le blessé est un ancien officier des forces aériennes de gendarmerie qui avait récemment pris la retraite pour intégrer le groupe SAF, et un ancien moniteur pilote au groupement d'instruction de Cazaux, le centre de formation des pilotes de la gendarmerie et des armées. Il est actuellement hospitalisé à Grenoble et doit être opéré de multiples fractures aux membres inférieurs et au bassin. Il est très affaibli, mais son pronostic vital n'est pas engagé.