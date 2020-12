Crash d'un hélicoptère en Savoie : qui sont les cinq victimes ?

Sur les six passagers de l'appareil, un seul a réussi à s'en sortir vivant. Les cinq autres à avoir pris place dans l'hélicoptère de la compagnie SAF qui s'est écrasé ce mardi soir en Savoie sont tous décédés. "Le bilan est lourd et fait état du décès de 5 personnes : 2 secouristes de la CRS Alpes, dont le commandant de l'unité, et 3 personnels du SAF (1 instructeur pilote, 1 treuilliste et 1 instructeur treuilliste)", a indiqué la préfecture de Savoie dans un communiqué publié ce mercredi 9 décembre.