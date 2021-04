Creil : des renforts annoncés par Darmanin après que des policiers ont été pris à partie

Bis repetita mercredi soir. Pas de barbecue cette fois mais toujours une colère envers les policiers. Vers 19h, un dispositif de sécurisation avait été mis en place après les violences urbaines de la veille. Deux sections de CRS ainsi que 17 policiers locaux se trouvaient en renfort. Selon plusieurs sources policières, vers 20h "des tirs de mortiers d’artifice ont été tirés dans le secteur Blaise Pascal/Descartes et des pierres et autres bouteilles en verre ont été jetées sur les policiers". Ces derniers ont découvert un bidon de plusieurs litres d’hydrocarbure dans un hall d’immeuble.

Vers 22h20, la Brigade spécialisée de terrain a repéré un suspect et l’a interpellé. L'individu a été placé en garde à vue. Un policier a reçu un coup de poing au visage, a chuté et a été blessé.

"Les policiers ont été pris à partie et ont eu recours au Cougar (lanceur à canon, NDLR) pour se dégager. Plusieurs individus se sont réfugiés dans un hall d’immeuble. Vers minuit, les CRS ont essuyé des tirs de mortiers et des jets de cocktail molotov. Une heure et demie plus tard, le calme était rétabli", indique une source policière à LCI.

Dans un tweet ce jeudi, le ministre de l'Intérieur a condamné ces violences et annoncé des renforts.