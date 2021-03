Taser, coups de matraque et humiliations filmées : cinq jeunes face au juge pour violences sur des ados de 12 ans

Des actes de barbarie sur fond de rivalité entre bandes rivales. Cinq adolescents ont été présentés ce samedi à la justice à Créteil, dans le Val-de-Marne. C'est là qu'ils auraient tiré au Taser et au plomb sur des garçons de 12 ans, après les avoir humiliés et diffusés leurs méfaits sur Internet.

En réaction, des adolescents du quartier de l'Echat auraient décidé "d'endurcir de manière violente" ces garçons de 12 ans, jugés "pas suffisamment forts face aux Bleuets". Ils leur auraient alors fait faire des pompes, se déshabiller, les auraient blessés à coup de poings, de pieds, de matraque, puis par des tirs de Taser et de pistolet à plomb, selon une source proche de l'enquête sollicitée par l'AFP. Le tout filmé, une nouvelle fois.

L'enquête, confiée à la Sûreté territoriale du Val-de-Marne, fait suite "à la plainte d'un des deux enfants traumatisés", selon l'hebdomadaire Le Point qui a révélé les interpellations. Selon une source policière, ces deux enfants subissent "encore des pressions" de la part des autres adolescents de leur quartier. "L'un d'eux a même dû déménager en province en urgence", a indiqué un enquêteur à l'AFP. Et de préciser : "Au sein d'une même bande, les plus grands ont trouvé que les plus jeunes n'avaient pas été assez forts" face à un quartier rival, et ont "décidé d'endurcir les plus jeunes par la violence".