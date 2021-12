Crise aux Antilles : un gendarme blessé par balle à Saint-Martin, couvre-feu prolongé en Guadeloupe et Martinique

Des affrontements ont opposé la gendarmerie à un groupe de personnes au niveau de Sandy Ground et de la Baie Nettlé, où les forces de l'ordre tentaient d'évacuer une carcasse de voiture sur la route, et un gendarme a été blessé.

La Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin connaissent un fort mouvement social, né du refus de l'obligation vaccinale pour soignants et pompiers, qui s'est étendu ensuite à des revendications politiques et sociales, notamment contre la vie chère, occasionnant violences, pillages et incendies.

En Guadeloupe, "compte tenu de la poursuite des troubles à l'ordre public dans certaines communes avec notamment l'interpellation d'individus armés, la persistance de rassemblements destinés à barrer les axes de circulation, d'incendies de barrages", le préfet Alexandre Rochatte a décidé "la prorogation du couvre-feu" entre 18 h et 5 h "jusqu'au 7 décembre, à 5 h", sur 21 communes, dont Pointe-à-Pitre, explique un communiqué.