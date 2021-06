Cyber-surveillance en Libye et en Égypte : pourquoi 4 dirigeants d'entreprises françaises ont-ils été mis en examen ?

La Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH) a annoncé mardi 22 juin dans un communiqué la mise en examen de Philippe Vannier, président d'Amesys, une société de vente de matériel de cyber-surveillance et d'Olivier Bohbot, Renaud Roques et Stéphane Salies, respectivement président, directeur général et ancien président de Nexa, entreprise également spécialisée dans ce domaine, notamment pour "complicités d'actes de tortures".

À la suite de ces révélations, une plainte avait été déposée, mais classée sans suite, avant qu'une instruction ne soit ouverte. Celle-ci vise alors la vente entre 2007 et 2011 au régime de Mouammar Kadhafi d'un programme de cyber-surveillance baptisé Eagle, développé par Amesys. Dans ce dossier, les parties civiles accusent la société d'ingénierie d'avoir fourni en toute connaissance de cause ce matériel à l'État libyen qui l'a utilisé pour repérer des opposants, ensuite emprisonnés et torturés.

Au moins six victimes, qui s'étaient constituées parties civiles, ont été entendues entre 2013 et 2015 par les juges français. En mai 2017, la société avait été placée sous le statut de témoin assisté, intermédiaire entre celui de témoin simple et celui de mis en examen.