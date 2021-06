Cyberharcèlement contre Mila : "Je me suis senti visé par la vidéo", assure un prévenu

Treize heures d'audience et une victime qui est restée plus longtemps à la barre que les prévenus. Depuis ce lundi et jusqu'à mardi soir, treize prévenus hommes et femmes, âgés de 18 à 30 ans, athée, chrétiens ou musulmans sont jugés devant le tribunal correctionnel de Paris pour "harcèlement". Huit d'entre eux comparaissent également pour "menaces de mort" et un autre pour "menaces de crime".

Mila à la barre, robe noire, surchemise blanche et cheveux bleu-vert retient pas ses larmes. Elle révèle que voir ses "harceleurs en vrai ne lui fait pas du bien". "Je ne me réjouis pas de les voir et je ne me réjouis d'avance de rien. J'essaie avec mes proches de rester optimiste. J'ai l'impression d'avoir tout perdu et ce qu'il me reste aujourd'hui, c'est la justice. Je n'en tire pas d'avance de conclusions. Je ne serai jamais habituée à souffrir", dit-elle.

"Si j'ai pu me faire une image de mes harceleurs, la majorité des profils qui me menacent, qui veulent me pousser au suicide sont des personnes de cette tranche d'âge, que l'on peut cerner sans les connaître, ajoute-t-elle. Si ces personnes ont vu une injustice ou de la violence, des insultes, de la vulgarité dans mes propos, je pense... que ça n'a pas été dans leurs intentions de faire les justiciers quand on veut rendre justice, ce n'est pas la meilleure manière de s'y prendre que de menacer une personne en écrivant les propos que l'on a pu entendre dans cette salle tout au long de la journée. Je ne menace pas une personne de mort parce que ce qu'elle a dit ne me plait pas. Ces personnes disent qu'elles sont blessées, c'est pas une raison. Rien n'excuse des paroles aussi criminelles, aussi monstrueuses."

À la question de savoir, pourquoi elle n'a pas quitté les réseaux sociaux, pour échapper à tout cela, la jeune femme s'explique. "Pourquoi je ne me passe pas des réseaux sociaux ? On m'a posé cette question un nombre incalculable de fois. Pourquoi je ne disparais pas, pourquoi je me ferais oublier ? Je n'ai pas à le faire. Je ne peux plus être scolarisée, je n'ai plus de vie sociale. J'ai tout perdu et en plus de ça il faudrait que je disparaisse totalement, que je me soumette ?", réplique-t-elle avec aplomb. Puis elle poursuit : "Quitter les réseaux sociaux, je vois ça comme une personne qui aurait été violée dans la rue et à qui on demande de ne plus sortir pour ne pas se faire violer une nouvelle fois. J'ai ce besoin de montrer que je suis toujours là car on veut toujours m'écraser en permanence. Je suis là parce que je suis blessée. J'ai des messages de gens qui se vantent de m'avoir emprisonnée dans mon propre pays. J'ai ce besoin de répondre à cela. Si j'avais arrêtée, je serais morte intellectuellement, j'aurais laissé tout le monde me marcher dessus".