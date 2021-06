De nouveaux éléments dans l’affaire Omar Raddad, la défense veut une révision du procès

Une nouvelle expertise de traces ADN découvertes en 2015 et demandée par la justice a été révélée. Ces empreintes génétiques sont celles de quatre hommes non identifiés. Elles ont été retrouvées sur deux portes où ont été écrites les fameuses inscriptions "Omar m'a tuer" et "Omar m'a t" avec le sang de la victime. Deux empreintes sont parfaitement exploitables et deux autres partiellement.

C’est une des affaires non résolues les plus célèbres qui connaît un énième rebondissement. Celle de Ghislaine Marchal, retrouvée morte dans le sous-sol de sa villa de Mougins en 1991 avec l’inscription de son sang : "Omar m’a tuer". Trente ans après, la défense d’Omar Raddad, jardinier marocain condamné pour le meurtre, va déposer, jeudi 24 juin, une nouvelle requête en révision de son procès auprès de la Cour de cassation, basée sur de nouveaux éléments.

Cette expertise a été réalisée par un expert privé, Laurent Breniaux, qui a rendu ses analyses en 2019, et dont le contenu a été révélé par le journal Le Monde, lundi 21 juin. Il met en lumière la présence d’un ADN complet masculin retrouvé à plus d’une trentaine d’occurrences, et notamment dans le sang de l’une des inscriptions.

Dans son rapport de 2019, l'expert Laurent Breniaux, cité par Le Monde et dont les conclusions ont été confirmées à l'AFP par l'avocate de M. Raddad Me Sylvie Noachovitch, se prononce sur l'origine de cette trentaine de traces d'ADN et penche en faveur des "hypothèses de transfert primaire direct ou indirect au moment des faits". Autrement dit, l'ADN aurait été déposé potentiellement par l'auteur du message.