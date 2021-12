Décès de la youtubeuse Mava Chou : une plainte pour provocation au suicide déposée le jour de sa mort

Rebondissement dans cette affaire dramatique. On apprend, ce dimanche 26 décembre, que l'influenceuse Mava Chou avait porté plainte juste avant son décès, dont les causes n'ont pas été précisées. Elle était régulièrement la cible de violentes critiques sur Internet.

"Une plainte a été déposée au nom de Maëva (Frossard, son vrai nom, ndlr) et de son nouveau conjoint pour harcèlement moral et provocation au suicide contre son ex-mari et contre X. Malheureusement [elle] est partie le jour de son décès", a expliqué l'avocat de la mère de famille de 32 ans, Me Stéphane Giuranna confirmant ainsi une information du quotidien Vosges Matin.