L'avocat de Cédric Jubillar dénonce une mise en examen "juridiquement incohérente"

"Ce sont les indices graves ou concordants qui conduisent à des mises en examen. Au niveau des indices, c’est assez pauvre. Je suis attaché à la présomption d’innocence et tant qu’on n’a pas apporté de preuves réelles, le mis en cause demeure innocent", a réagi Me Alary devant le palais de justice de Toulouse.

Et de poursuivre : "C’est juridiquement incohérent. Le dernier scenario proposé à monsieur Jubillar par les enquêteurs [lors de la garde à vue, ndlr] est une dispute qui a mal tourné et, quelques heures plus tard devant le juge, on dit que c’est un meurtre aggravé. L’incohérence est assez massive". D'après lui, "la manière dont la garde à vue s’est déroulée, c’était un moyen de pression psychologique pour le faire craquer. Ça n’a pas fonctionné car, peut-être, tout simplement, ses dénégations sont réelles. C’est une possibilité à laquelle les magistrats ont été insensibles, comme les enquêteurs".

Jean-Baptiste Alary a aussi annoncé son intention de constituer un groupe d'avocats pour travailler à la défense de Cédric Jubillar.