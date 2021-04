Des tags antimusulmans sur un centre culturel provoquent l'indignation

Le choc et la stupeur. Les fidèles du centre islamique Avicenne de Rennes (Ille-et-Vilaine) ont découvert, pour la prière du matin de 6 heures, une dizaine de tags antimusulmans sur les murs extérieurs et les fenêtres de leur lieu culturel, qui fait aussi office de salle de prière. "À deux jours du mois de ramadan, les fidèles retrouvent leur mosquée taguée avec des phrases obscènes", a déploré Mohammed Zaidouni, le président du conseil régional du culte musulman.

Outre les "non à l'islamisation", d'autres inscriptions infamantes comme "Mahomet prophète pédophile" ont été constatées, ainsi que des signes en rapport avec la sphère monarchiste, "Charles Martel sauve nous", "France éternelle", "catholicisme religion d'Etat" accompagnés de fleurs de Lys et de croix rouges de croisés. "Nous sommes les enfants de la République et nous nous retrouvons avec la haine la violence et la barbarie", a estimé Mohammed Zaidouni.

"Le parquet de Rennes [...] portera une attention toute particulière à l’enquête tendant à identifier et sanctionner le ou les auteurs de ces faits", a assuré le procureur de Rennes Philippe Astruc, dans un communiqué de presse. La maire socialiste de Rennes, Nathalie Appéré, s'est également émue, sur Twitter, de la découverte de ces inscriptions : "Ces actes n'ont pas leur place en France, ils n'ont pas leur place à Rennes. Tout mon soutien aux Rennais, et particulièrement aux fidèles choqués par ces actes indignes."