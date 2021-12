Diffusion d'images d'un jeune homme empalé à Paris : deux médecins et un pompier condamnés

La macabre vidéo avait été partagée et vue des milliers de fois avant d'être retirée des réseaux. Mardi 30 novembre, deux médecins âgés de 29 et 30 ans et un soldat du feu âgé de 28 ans de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, ont été condamnés respectivement à six, quatre et deux mois de prison avec sursis et 6500 euros d'amende chacun à verser aux proches de la victime.

Ces pompiers avaient comparu le 19 octobre dernier devant le tribunal correctionnel pour avoir "fixé ou transmis sans son consentement l'image de la victime se trouvant sur un lieu privé, en l'espèce la captation d'images d'une intervention médicale en cours en salle de réanimation".

Le 27 septembre 2018, un médecin pompier avait en effet été filmé en train d'enlever le plot du corps d'un jeune homme mourant au bloc opératoire de l'hôpital Beaujon à Clichy dans les Hauts-de-Seine. Peu avant, la victime, âgée de 26 ans, s'était jetée du 6e étage de son immeuble avant de s'empaler dans le mobilier urbain.