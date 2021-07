Le magistrat qui proposait des rapports sexuels avec sa fille de 12 ans sur des sites libertins a été révoqué

L'affaire a démarré en octobre 2019 après que l'utilisateur d'un site de rencontres libertin a signalé qu'un homme proposait que sa fille de 12 ans soit associée aux ébats sexuels. Mardi, le Conseil supérieur de la magistrature a prononcé la révocation d'un magistrat qui avait proposé sur Internet à des inconnus d'avoir des relations sexuelles avec sa fille mineure.

Le conseil de discipline du conseil supérieur de la magistrature, compétent à l'égard des magistrats du siège, a suivi la demande du ministère de la Justice, qui avait sollicité le 17 juin la révocation du magistrat de 55 ans, Olivier B., déjà visé depuis un an par une interdiction temporaire d'exercer. La révocation est la sanction disciplinaire la plus lourde qui peut être prononcée à l'encontre d'un magistrat.

Le magistrat avait été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire en juin 2020 pour corruption de mineur et "provocation non suivie d'effets à la commission de crime de viol et de délit d'agression sexuelle", des infractions punies de dix ans d'emprisonnement. L'information judiciaire, ouverte à Besançon, est toujours en cours.