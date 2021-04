Dîners clandestins : le domicile du cuisinier Christophe Leroy perquisitionné

Dès sa diffusion, le reportage a déclenché une vive polémique. L'un des organisateurs, identifié comme étant Pierre-Jean Chalençon, y affirmait avoir "dîné dans la semaine dans 2/3 restaurants clandestins" où il aurait croisé "des ministres". S'il est depuis revenu sur ses déclarations, en expliquant avoir voulu faire de "l'humour", la blague a été prise très au sérieux au sein du gouvernement.

Devant le tollé suscité par ce reportage sur les réseaux sociaux, notamment avec un hashtag #OnVeutLesNoms, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé dimanche au préfet de police de Paris, Didier Lallement, d'ouvrir une enquête administrative pour examiner la réalité ou non des faits dénoncés. Dans la foulée, le procureur de Paris Rémi Heitz a ouvert de son côté une enquête pénale. Ainsi, le parquet a saisi "la Brigade de répression de la délinquance à la personne (BRDP) de la police judiciaire parisienne d'une enquête des chefs de mise en danger d'autrui et de travail dissimulé", afin de "vérifier si des soirées ont été organisées en méconnaissance des règles sanitaires et de déterminer quels en ont été les éventuels organisateurs et participants".