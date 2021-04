Dîners clandestins : les gardes à vue de Pierre-Jean Chalençon et Christophe Leroy levées

Les deux hommes et la compagne du chef sont soupçonnés d'avoir organisé et participé à ces événements, formellement interdits en raison des mesures sanitaires liés au Covid. Le procureur de la République de Paris Rémy Heitz avait ouvert dimanche une enquête pénale et des perquisitions ont eu lieu cette semaine au domicile du chef et au palais Vivienne.

Dimanche dernier, l'avocat de Pierre-Jean Chalençon, propriétaire du "Palais Vivienne" avait assuré que son client faisait seulement de l'"humour" quand il avait assuré que des ministres participaient à de tels repas.

"Pierre-Jean Chalençon, grand collectionneur des objets de Napoléon, a toujours apprécié faire de l’humour (...). C'est ainsi que quand celui-ci précise qu’il dîne avec des ministres dans des restaurants clandestins, il manie avec brio le sens de l'absurde...", a déclaré son avocat Me Jean-Luc Chetboun, dans un communiqué.

Par la voix de son avocat Me Thierry Fradet, Christophe Leroy a affirmé quant à lui que ces agapes étaient légales et qu'aucun ministre n'y avait participé. "Monsieur Leroy a pu remettre un certain nombre de documents établissant que les prestations qu’il a effectuées l'ont été, comme la loi l'autorise, dans des domiciles privés et non pas dans des établissements recevant du public (ERP) de type restaurant", a indiqué Me Fradet, dans un communiqué. "En tout état de cause et contrairement à ce qui a été affirmé de manière peu professionnelle, aucun membre du gouvernement n'a participé aux repas", a-t-il ajouté, dénonçant un "mauvais procès" à l'encontre de son client.