Dîners clandestins : Pierre-Jean Chalençon et Christophe Leroy en garde à vue

Dimanche dernier, l'avocat de Pierre-Jean Chalençon, propriétaire du "Palais Vivienne" avait assuré que son client faisait seulement de l'"humour" quand il avait assuré que des ministres participaient à de tels repas.

"Pierre-Jean Chalençon, grand collectionneur des objets de Napoléon, a toujours apprécié faire de l’humour (...). C'est ainsi que quand celui-ci précise qu’il dîne avec des ministres dans des restaurants clandestins, il manie avec brio le sens de l'absurde...", a déclaré son avocat Me Jean-Luc Chetboun, dans un communiqué.

Par la voix de son avocat Me Thierry Fradet, Christophe Leroy a affirmé quant à lui que ces agapes étaient légales et qu'aucun ministre n'y avait participé. "Monsieur Leroy a pu remettre un certain nombre de documents établissant que les prestations qu’il a effectuées l'ont été, comme la loi l'autorise, dans des domiciles privés et non pas dans des établissements recevant du public (ERP) de type restaurant", a indiqué Me Fradet, dans un communiqué. "En tout état de cause et contrairement à ce qui a été affirmé de manière peu professionnelle, aucun membre du gouvernement n'a participé aux repas", a-t-il ajouté, dénonçant un "mauvais procès" à l'encontre de son client.