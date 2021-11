EN DIRECT - Attentats du 13-Novembre : les auditions des principaux accusés se poursuivent

Semaine 9, jour 37 aux procès des attentats du 13-Novembre 2015. À partir de ce mardi et jusqu'à vendredi, la cour d'assises spéciale doit entendre les 14 accusés présents dans la salle d'audience sur les 20 qui sont jugés. La semaine sera en effet consacrée à la personnalité des accusés. Seules quatre journées sont consacrées à cet examen.

Le Franco-Marocain Salah Abdeslam est le premier au planning mardi 2 novembre. "A première vue, cela nous paraît court", ont estimé les avocats de Salah Abdeslam, Mes Olivia Ronen et Martin Vettes. "On peut également s'interroger sur la décision d'exclure l'aspect religieux de cet interrogatoire de curriculum vitae, alors même qu'elle fait partie intégrante de (sa) personnalité", ont-ils ajouté.

Seul membre encore en vie des commandos du groupe État islamique (EI) qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés à Paris et Saint-Denis, leur client ne sera pas non plus questionné à ce stade sur les crimes qui lui sont reprochés. La cour d'assises spéciale n'abordera son rôle dans les attentats qu'à partir du mois de janvier.