"Discret et taiseux" ou "brutal, grossier et agressif"... qui est vraiment Cédric Jubillar ?

PORTRAIT - Il dément toute implication dans la disparition de son épouse. Qui est Cédric Jubillar, décrit par le procureur de Toulouse comme "brutal, grossier et agressif" et désormais mis en examen pour le meurtre de sa femme après avoir participé lui même aux recherches ?

Dès après la disparition de Delphine Jubillar dans la nuit du 15 au 16 décembre dernier, les regards s'étaient tournés vers lui. Parce que l'affaire Alexia Daval venait d'être jugée trois semaines auparavant, et que celle-ci lui ressemblait étrangement. Une disparition d'épouse inexpliquée, un mari qui se veut victime, et une enquête qui patine. On apprend que le couple Jubillar était sur le point de se séparer à l'initiative de Delphine, leur maison dépenaillée intrigue les premiers journalistes sur place, tandis que le mari Cédric semble défier les caméras du regard. Mais rien ne permetalors de l'accuser formellement, et Delphine Jubillar, morte ou vive, est introuvable.

La silhouette de ce petit homme mince d'1m65 se profile lors des marches blanches, alors qu'on recherche toujours le corps de son épouse. Des proches du couple font état d'une personnalité "narcissique", mais Cédric Jubillar fuit les caméras. Il parle parfois à la presse, cependant, mais réserve ses épanchements aux réseaux sociaux.

Dis à Delphine qu'elle rentre à la maison - Cédric Jubillar

C'est lui qui avait alerté la gendarmerie pour signaler la disparition de sa femme. Selon lui, ce sont les pleurs de sa fille de 18 mois qui l'avaient réveillé vers 4 heures du matin. Il avait ensuite appelé une amie proche de Delphine en lui enjoignant : "Dis à Delphine qu'elle rentre à la maison". Les gendarmes seront là dès 5h30. Elle serait partie d'elle-même en pleine nuit pour promener leurs chiens, vêtue d'une doudoune blanche et avec son portable, un scenario dont il ne s'écartera jamais par la suite.

La maison du couple est placée sous scellés pour plusieurs semaines, tandis que Cédric Jubillar et ses deux enfants, de 6 ans et 18 mois, sont hébergés chez ses parents à Carmaux. Le couple s'était installé dans la rue Yves-Montand de Cagnac-les-Mines il y a moins de six ans, peu après la naissance de leur fils aîné. L'état extérieur du bâtiment fait tâche dans ce quartier propret : les murs sont restés nus, un bric-à-brac de matériaux et de jouets d'enfants est disséminé aux abords. Quelque chose s'est interrompu dans les projets du couple, qui a laissé les lieux en chantier ouvert. C'est Delphine Jubillar qui pourvoyait à l'essentiel des besoins du ménage, grâce à son salaire d'infirmière dans une clinique d'Albi. Cédric est un artisan peintre-plaquiste à son propre compte, mais il travaillait peu et le confinement n'a rien arrangé. Il a une réputation de fumeur assidu de résine de cannabis, et son voisinage le décrit comme velléitaire. Le couple s'est connu très jeune, en 2005 : Delphine n'a que 17 ans, lui à peine 18.

De Cédric Jubillar on sait peu de choses, sinon qu'il a connu dans l'enfance des passages en foyer et qu'on le tient pour colérique. On le voit souvent affublé d'une casquette ou d'une capuche pour dissimuler sa calvitie naissante. Avec le port du masque et des lunettes de soleil, difficile de conclure quoi que ce soit quant au ressenti véritable de cet homme qui, cette fois au contraire de l'affaire Daval, ne se place pas dans une posture de mari éploré.

Je suis le mec le plus connu du Tarn - Cédric Jubillar

Selon son avocat, maître Jean-Baptiste Alary, Jubillar serait "un garçon par nature discret, un taiseux". Le procureur de la République de Toulouse Dominique Alzéari décrit, au contraire, un homme "brutal, grossier et agressif." Ce sont ses proches ou ses connaissances qui rapportent des bribes de ses déclarations récentes. Auprès de certains qui se risquent à aborder le sujet, il se serait vanté : "Je suis le mec le plus connu du Tarn". À un autre qui l'interrogeait frontalement, il répond en fanfaronnant : "bah oui c'est moi... Evidemment que c'est moi !". Il est devenu l'objet d'une attention générale qu'il semble plutôt bien assumer. Le réseau d'amis du couple, c'étaient plutôt ceux de Delphine. Sans être tout à fait un solitaire, Cédric Jubillar n'a guère de relations, mais il est décrit comme "prenant toute la place" au sein du couple. Une exubérance dans la sphère privée en contradiction avec le portrait qu'en fait son avocat. Depuis qu'il a pu regagner sa maison avec ses deux enfants fin janvier, sa boîte aux lettres croule sous les messages, de menace ou de compassion. Les réseaux, eux, se sont enflammés dès le départ pour cette affaire de disparition, des groupes et des forums se sont même constitués. Cédric Jubillar lit et observe, mais n'intervient pas. Il aurait toutefois caressé l'idée d'en appeler au président de la République pour "faire avancer l'enquête", allant même jusqu'à rédiger une lettre- qu'il n'a cependant jamais envoyée.

Peu à peu, sa vie a repris un semblant de normalité, avec les enfants à garder et désormais un emploi en CDD. Le 30 avril, un nouveau voyant est passé au vert, lorsque son statut de partie civile est entériné par les juges d'instruction. Cédric Jubillar est une victime et entend le faire savoir, en claironnant dès le lendemain sur son compte Facebook : "Effectivement j'ai bien été auditionné. Donc maintenant les curieux... vous savez quoi... allez faire votre vie fictive ailleurs et laissez-moi tranquille... Merci...".

Plus récemment, Cédric Jubillar a commencé à s'afficher avec une amie. Séverine a dix ans de plus que lui, mais si elle nie être sa "nouvelle petite amie", ils ont été vus plusieurs fois ensemble. Y compris lors d'une battue le 16 mai dernier à Cagnac-les-Mines, organisée par des proches de Delphine. Au début du mois, il affiche même son amie avec lui sur son profil Facebook. "Il parlait de son épouse au passé", a remarqué le procureur de Toulouse. "Il avait organisé une véritable surveillance de Delphine Jubillar. Il était parfaitement au courant qu'elle avait un amant", explique encore Dominique Alzéari. Autant d'éléments, parmi de nombreux autres, qui ont entrainé sa mise en examen pour "homicide volontaire par conjoint". Cédric Jubillar doit désormais faire l'objet d'une expertise psychiatrique.

