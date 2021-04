Disparition d'Aurélie Vaquier : un corps retrouvé au domicile sous une dalle de béton

Ce mercredi, un peu plus de deux mois après la disparition, de nouveaux éléments ont été communiqués par le parquet sur cette affaire. "Ce 7 avril 2021, dans le cadre d’une commission rogatoire du magistrat instructeur, un corps sans vie a été retrouvé dissimulé sous une dalle de béton au domicile d'Aurélie Vaquier par des militaires de la compagnie de gendarmerie de Béziers, de la section de recherches de Montpellier et de l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie National dotés notamment d'un chien de recherche de personnes disparues ainsi que d’un 'géoradar' permettant le sondage des sols et des cloisons", indique le procureur de la République de Béziers Raphaël Balland dans un communiqué.

Une enquête pour disparition inquiétante était immédiatement ouverte. Quelques jours plus tard, le 1er mars, le parquet de Béziers ouvrait une information judiciaire pour "enlèvement et séquestration" avant de lancer pour tenter de retrouver la jeune femme de 38 ans.

C'est lui qui avait alerté les gendarmes le 23 février 2021 pour signaler sa disparition. Aux militaires, cet homme de 39 ans avait alors indiqué que sa compagne Aurélie Vaquier n'avait plus donné signe de vie depuis le 28 janvier 2021. Selon ses déclarations, celle-ci aurait quitté le domicile conjugal de Bédarieux dans l'Hérault sans aucun moyen de paiement ou de locomotion, avec uniquement son téléphone portable et quelques vêtements.

Le parquet s'est rendu ce matin sur place avec le magistrat instructeur, désormais saisi également de faits de "meurtre" et non plus seulement d'"enlèvement et séquestration". "Le compagnon d’Aurélie Vaquier, un homme âgé de 39 ans qui réside toujours dans le domicile du couple, a été placé en garde à vue en fin de matinée", précise le procureur.

Alors que le trentenaire est face aux enquêteurs depuis plusieurs heures maintenant, les techniciens en investigation criminelle du groupement de gendarmerie de Montpellier procédaient eux à "l'extraction méticuleuse du corps qui n'est pas encore formellement identifié", selon le procureur. Un médecin légiste était également sur place sur les lieux.