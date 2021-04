Disparition d'Estelle Mouzin : fin des fouilles dans les Ardennes

Les avocats, de Monique Olivier et de la famille Mouzin, Me Richard Delgenes et Didier Seban, avaient au départ indiqué qu'elles devaient durer jusqu'à vendredi. Finalement, les fouilles menées depuis lundi dans les Ardennes à la recherche des restes d'Estelle Mouzin, victime présumée à neuf ans de Michel Fourniret, ont pris fin ce jeudi. En début d'après-midi, le dispositif de gendarmerie déployé dans le village d'Issancourt-et-Rummel a été levé, et l'accès au terrain fouillé depuis lundi, dans le bois communal. Deux pelleteuses continuaient d'y remettre le sol à niveau depuis la matinée.