INFO LCI - Disparition d'Estelle Mouzin : la nouvelle piste des enquêteurs

Cette nuit-là, Daniel Delogne ne parvient pas à trouver le sommeil. "Je pensais à la gamine… et si on la retrouvait là ?". Le retraité vit à peine à quelques centaines de mètres du lieu des fouilles. Il décide d’aller voir par lui-même. Cela fait plusieurs semaines que les enquêteurs viennent tous les jours dans le bois de Gernelle, situé sur la commune d’Issancourt-et-Rumel (Ardennes). Ils espèrent retrouver le corps d’Estelle Mouzin, enlevée et tuée en janvier 2003 à l’âge de 9 ans par Michel Fourniret, selon ses aveux tardifs en mars 2020, relançant ainsi les opérations de recherche.

Le lendemain de sa nuit blanche, Daniel Delogne décide de partir dans le bois. "Je me suis mis dans la peau de Fourniret, je me suis dit : ‘si j’étais lui, où serais-je allé ?’" Lui qui est chasseur connaît par cœur cette partie de la forêt. "Avec une pelle, c’est compliqué de creuser ici, parce qu’il y a plein de racines et beaucoup de cailloux dans le sol." D’autant qu’en janvier 2003, l’Ardennais se souvient que le froid avait fait geler la terre du bois.