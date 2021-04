Disparition d'Estelle Mouzin : Sabine Kheris, la juge qui a relancé l'enquête

Avant elle, dans l'affaire Mouzin, sept autres juges d'instruction l'ont précédée. "On peut ne pas aimer sa façon de fonctionner, de travailler, mais on ne peut pas dire qu'elle n'est pas persévérante, tenace. Elle sait ce qu'elle veut, elle aime résoudre les affaires, et il faut le dire, elle y arrive plutôt bien", commente un avocat sous couvert d'anonymat. "Dans cette affaire, elle aura fait un travail remarquable, personne ne pourra dire le contraire, que le corps de la victime soit retrouvé ou non. Après, on sent que cette affaire lui tient à cœur, ça n'a pas été forcément le cas pour d'autres, ou elle n'a pas été au bout des choses, ou elle n'a pas fait tous les actes qui auraient pu être faits", nuance un confrère.

Celle dont parlent ces robes noires s'appelle Sabine Kheris. A 56 ans, cette mère de deux enfants, en couple avec un magistrat, qui n'aime pas être sous le feu des projecteurs et dont les photos sont rares, est la doyenne des juges d'instruction au tribunal judiciaire de Paris. Depuis 2019, son nom revient très régulièrement dans les médias. C'est cette année-là que la magistrate a récupéré, seize ans après les faits, le dossier sur la disparition d'Estelle Mouzin. Quelques mois plus tard, elle obtenait ce que personne n'avait obtenu jusqu'alors, dans cette affaire qui a bouleversé la France : les aveux de Michel Fourniret et les confidences de Monique Olivier.