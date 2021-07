Cédric Jubillar : ses avocats exhument deux témoignages "intrigants"

L'audience aura duré un peu plus de trois heures ce mardi. Devant la chambre de l'Instruction de Toulouse, les avocats de Cédric Jubillar ont affirmé qu'ils avaient "démonté" les points mis en avant par l'accusation comme la couette lavée ou le podomètre pour mettre en cause leur client six mois après la disparition de son épouse Delphine. Le 16 juin dernier en effet, après avoir été laissé libre pendant six mois, l'artisan plaquiste et père des deux jeunes enfants du couple avait été placé en garde à vue par les gendarmes. Après un face à face de 48 heures avec les enquêteurs, il avait été mis en examen pour le meurtre aggravé de sa femme et incarcéré. Considérant qu'il n'y a "pas d'indice grave et concordant" justifiant le placement détention du trentenaire, la défense a fait appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire et la demande a été examiné ce jour.

Cédric Jubillar sera-t-il remis en liberté ? La défense de l'ex compagnon de Delphine Jubillar en est convaincue. Et apporte pour ce faire des arguments qu'elle estime inexploitée par l'enquête. "J'ai apporté la démonstration que Cédric Jubillar n'avait pas quitté sa maison le jour de la disparition, que Delphine Jubillar a, à un moment donné, quitté cette maison, que son téléphone bipe dans la nuit et que certains témoignages méritent d'être approfondis notamment quand un individu voit une personne avec un haut blanc marcher dans la nuit à 6 heures du matin le 16 décembre, affirme Me Martin. C'est assez intrigant pour que l'on approfondisse les recherches".