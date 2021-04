Disparition de Delphine Jubillar : son mari Cédric va être entendu par les juges d'instruction

C'est la première fois que cet homme, artisan de profession et père de deux enfants qu'il a eu avec Delphine Jubillar, sera entendu par les magistrats. Pour l'heure, cet habitant de Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, n'avait été entendu que par les gendarmes. Et ce, à deux reprises, en tant que qualité de témoin dans l'enquête.

Son avocat, Me Jean-Baptiste Alary, est le seul à avoir pris la parole pour exprimer le ressenti de son client et prendre sa défense. Car bien que présumé innocent, Cédric Jubillar a très vite était pointé du doigt par certains qui n'ont pas hésité à le désigner comme un "coupable idéal dans cette affaire".

Selon le témoignage de Cédric Jubillar, Delphine Jubillar serait sortie de la maison vers 23h, le mercredi 15 décembre, pour promener leurs deux chiens, en plein couvre-feu, vêtue d'un manteau blanc et munie de son téléphone portable. Les chiens seraient revenus seuls à la maison un peu plus tard.

Puis, réveillé vers 4h par les pleurs de leur fille âgée d'un an et demi, Cédric Jubillar affirme s'être rendu compte de l'absence de son épouse et avoir téléphoné à des amies de cette dernière habitant le village, pensant qu'elle pouvait se trouver chez l'une d'elles, en vain, selon une source proche de l'enquête. Il a alors composé le 17. "Souvent, on pointe l’absence de réaction des forces de l'ordre pour les disparitions inquiétantes. Là, pas du tout. À 6h, les gendarmes sont chez les Jubillar", avait fait remarquer l'avocat du mari, Jean-Baptiste Alary, il y a quelque temps.

Entendu deux fois par les gendarmes dans les jours suivant la disparition, Cédric Jubillar, un plaquiste souvent en mal de travail, n'a jamais été placé en garde à vue. Une source proche de l'enquête dit n'écarter aucune hypothèse.