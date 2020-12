Infirmière disparue dans le Tarn : enquête ouverte pour "enlèvement et séquestration"

Huit jours après la disparition de Delphine Jubillar, le procureur de Toulouse ouvre une enquête. Dans un communiqué envoyé ce mercredi 23 décembre, il informe de "l'ouverture d'une information judiciaire contre personne non dénommée du chef de arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire pendant plus de sept jours accomplis". "Au vu de l'importance et de la complexité de l'affaire", "elle a été confiée à deux magistrats instructeurs", indique-t-il.

"Les recherches et investigations ayant mobilisé en continu des moyens considérables (...) n'ont pas permis de découvrir cette personne ou de déterminer les circonstances de sa disparition, dont rien n'indique qu'elle a pu être volontaire". "Ces faits se poursuivant depuis plus de sept jours accomplis, revêtent désormais une qualification de nature criminelle, et relèvent de la compétence du pôle criminel du tribunal judiciaire de Toulouse", continue le procureur pour justifier sa décision.