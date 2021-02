"Arrêtez" : le coup de gueule de la belle-mère de Delphine Jubillar contre les internautes qui accusent son fils

Mercredi, dans l'un de ces groupes baptisé "Fort soutien à la famille de Delphine Jubillar", qui ne compte pas moins de 15.000 abonnés, un message s'est démarqué des autres. Et pour cause, son autrice n'est autre que Nadine Jubillar, mère de Cédric, époux de Delphine. En quelques lignes, celle-ci s'en prend à ce tribunal en ligne où les juges sont des citoyens et le coupable son fils. "Je ne publie pas souvent mais là j'en ai trop sur le cœur!!! Je suis triste de voir à quel point les gens peuvent parler sans savoir réellement les choses juste en se basant sur des ouï-dire ou des publications journalistiques !!!!! Quel couple lors d'un hypothétique divorce ne s'est jamais disputé !!!!!!, écrit Nadine Jubillar. Vous imaginez le nombre affaires criminelles qu'il y aurait en France !!!!".

Depuis la disparition de Delphine Jubillar il y a plus de deux mois maintenant, les groupes de soutien, de recherches et autres se sont multipliés sur le réseau social Facebook, comme c'est le cas pour chaque affaire du genre. Chaque jour, des dizaines de messages y affluent pour tenter d'élucider l'affaire, trouver des indices, émettre des hypothèses ou… pointer du doigt un coupable (idéal).

Nadine Juillar demande ensuite aux milliers des personnes qui liront son message d'arrêter tout cela. "S'il vous plait, arrêtez de vous prendre la tête pour des conneries, nous n'avons pas besoin de ça !!!!! C'est déjà assez difficile comme ça. Aidez-nous à retrouver ma belle-fille, prenez votre voiture et baladez-vous dans les environs de Cagnac, Albi, Carmaux, cela nous sera plus utile que vos bavardages inutiles et non constructifs" poursuit-elle. Et d'ajouter : "Ce groupe est un groupe de soutien pas une gendarmerie, ni un bureau de juge et encore moins un tribunal !!!!".