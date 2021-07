Disparition de Delphine Jubillar: "Je vais la tuer, je vais l'enterrer"

ECOUTES – Cédric Jubillar a-t-il indiqué à sa mère qu'il voulait "tuer et enterrer" sa compagne Delphine qui allait le quitter ? Ce lundi, la presse fait état d'une écoute dans laquelle est évoquée une phrase menaçante du suspect.

Les mots ont-ils été ce jour-là plus loin que la pensée ou étaient-ils les premières lignes du scénario macabre qui allait s'écrire quelques semaines plus tard ? Ce mardi, à la veille de l'examen de l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire de Cédric Jubillar, Le Parisien révèle le contenu d'une écoute dans laquelle une phrase pour le moins troublante est prononcée par le principal suspect quelques semaines avant la disparition de son épouse. "Elle m'énerve Je vais la tuer, je vais l'enterrer et personne ne la retrouvera" lâche l'artisan plaquiste âgé de 34 ans à sa mère Nadine Jubillar, selon Le Parisien. Des propos prononcés un mois et demi avant la disparition de sa femme et alors que le couple s'était disputé la veille. Ces mots auraient été évoqués par la suite au cours d'une conversation téléphonique après la disparition de l'infirmière âgée de 33 ans dans la nuit du 15 au 16 décembre et alors que les interlocuteurs sont sur écoute. À cette époque, le couple domicilié à Cagnac-les-Mines dans le Tarn et parents de deux jeunes enfants de 6 ans et 18 mois est en instance de divorce et Cédric Jubillar a du mal à l'accepter.

"Je n'ai rien fait maman" répète le suspect

Ces mots d'une violence rare, les gendarmes les ont soumis à Nadine Jubillar, qui avait été comme son fils placée en garde à vue du 16 au 18 juin dernier et l'ont interrogée à ce sujet, affirme encore Le Parisien. " Sur le coup je n'ai pas pris ça au sérieux", a répondu Nadine Jubillar aux enquêteurs. Puis les militaires ont confronté Cédric Jubillar et sa maman, en présence de leurs avocats respectifs, Me Jean-Baptiste Alary et Me Jessica Chefaroudi. La maman de Cédric Jubillar ne serait alors pas parvenue à retenir ses larmes et aurait imploré à son fils de parler. " Tu es mon fils, je t'aime et je serai toujours là pour toi. Mais parle, s'il te plait", aurait-elle dit selon nos confrères. Le trentenaire qui a toujours contesté toute implication dans la disparition de son épouse a gardé la même ligne de défense."Je n'ai rien fait maman" aurait-il répété à plusieurs reprises.

Cédric Jubillar a été mis en examen et écroué le 18 juin pour "homicide volontaire par conjoint", six mois après la disparition de son épouse. Sa mère Nadine Jubillar a été relâchée sans poursuite. Contactés ce lundi matin par LCI, ni l'avocat de Cédric Jubillar, Me Alary, ni l'avocat de Nadine Jubillar, Me Chefaroudi n'avaient commenté à la mi-journée cette publication. Le parquet de Toulouse, également sollicité, n'avait pas non plus donné de réponse à nos demandes pour l'heure.

