Disparition de Delphine Jubillar : qui a activé le compte Facebook de la jeune femme ?

"Forcément c'est un élément troublant pour les proches, commente Me Philippe Pressecq avocat de cousins et d'amies de la jeune femme qui se sont constitués partie civile le 5 janvier dernier pour avoir notamment accès au dossier.

Les interrogations se multiplient donc depuis ce nouvel élément. "Est-ce bien Delphine qui a publié ce message ? Est-ce un bug de Facebook ? Est-ce que son compte a été piraté ? A priori personne n'avait ses codes Facebook mais il est vrai que parfois, les codes sont assez simples à trouver pour certains. On ne sait pas et tout est possible", insiste Me Pressecq.