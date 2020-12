Disparition de Delphine Jubillar : les gendarmes passent le secteur au peigne fin

Leur mission ? En savoir un peu plus sur la disparition de Delphine Jubillar, qui a quitté son domicile dans la nuit de mardi à mercredi. Depuis sept jours, aucune trace de cette jeune femme de 33 ans. L'infirmière "serait partie seule à pied dans la nuit de mardi" 15 décembre et "c’est au petit matin que le mari se serait aperçu que sa femme n’était plus au domicile et a signalé la disparition", avait précisé le magistrat. Selon des proches, elle aurait quitté sa maison en compagnie de ses deux chiens. Les animaux seraient revenus seuls au domicile mercredi 16 décembre vers 4 h du matin.