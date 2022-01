Disparition de Delphine Jubillar : que sait-on de la ferme brulée qui intéresserait les enquêteurs ?

Comme l'ensemble de Cagnac-les-Mines et de ses environs, la ferme et son terrain ont déjà été fouillés par les enquêteurs. Ceux-ci n'y ont trouvé aucun indice.

Selon cet homme, Cédric Jubillar lui aurait fait, au fil des jours, de plus en plus de confidences et lui aurait même avoué avoir tué Delphine. Le quotidien rapporte les propos tenus par le Corse et consignés dans un PV : "Il (Cédric Jubillar) aurait d’abord vu un message de l’amant de sa femme avec qui elle textotait, relate le codétenu corse. Il a pris son téléphone des mains et a vu les messages. C’est ça qui l’a fait vriller (…). Il se dit être le plus grand cocu de France. Il m’a dit qu’il savait où l’enterrer avant les faits. Il m’a expliqué avoir suivi sa femme en la géolocalisant, avoir tenté de pirater son téléphone sans succès. Il savait ce qui allait se passer. Il attendait le moment propice pour s’en débarrasser".

Marco a aussi remis aux enquêteurs deux courriers rédigés par Cédric Jubillar et qui étaient destinés à Séverine L.. Marco devait les donner à Delphine à sa sortie de prison, en octobre 2021. Le codétenu raconte qu’il lui a remis les courriers contenant un code secret élaboré par Cédric pour échanger avec elle de façon secrète, et lui a rapporté les confidences de son voisin de prison. La quadragénaire lui aurait confirmé que Cédric Jubillar lui avait désigné l’endroit où il avait enterré Delphine, mais aurait refusé de s’y rendre. Elle aurait aussi guidé le prisonnier corse jusqu’au domicile des Jubillar à Cagnac-les-Mines, et lui aurait montré un chemin menant à la ferme qui a brûlé en avril 2021. Il s’agirait du lieu supposé où le corps serait caché. Séverine L. aurait d'avancer plus loin, car elle pensait être "pucée" (suivie) par les enquêteurs.

Toujours selon nos confrères, Séverine L. aurait envoyé à Marco via Snapchat les coordonnées GPS de la ferme, ainsi que les prénoms et les noms de l’amant de Delphine Jubillar et de sa compagne avec leurs photos et des renseignements sur leur lieu de travail. Ils auraient évoqué l’idée de déplacer le corps de Delphine près du domicile de ce couple à Montauban afin d’en faire des suspects.