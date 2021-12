Disparition de Delphine Jubillar : qui est Séverine L., la nouvelle compagne de Cédric interpellée ce mercredi ?

On le sait depuis, celle qui était à ses côtés sur cette image est en réalité la nouvelle compagne de Cédric Jubillar. Elle s'appelle Séverine L. et a été interpellée ce mercredi matin et placée en garde à vue, comme deux autres personnes. Que sait-on de cette femme ?

C'est Cédric Jubillar qui avait posté la photo, le 4 juin 2021, sur son profil Facebook. Sur le cliché, le peintre plaquiste, l'air heureux, aux côtés d'une femme blonde, le sourire aux lèvres. Quelques jours plus tard, l'image faisait la Une du Nouveau détective, avec le titre suivant :"Affaire Delphine Jubillar : nouveau travail, nouvelle conquête, son mari tourne la page" et la légende suivante : "La jeune femme ici en photo affirme n'être qu'une amie de Cédric".

Le 18 juin, Cédric Jubillar, à l'issue de sa garde à vue, avait été mis en examen pour "meurtre sur conjoint" et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Seysses près de Toulouse. Il y est toujours malgré un appel du placement en détention formulé par ses avocats et deux demandes de remise en liberté qui ont tous été rejetés.

Interrogée en août dernier par le magazine Femme actuelle, deux mois après l'incarcération de Cédric Jubillar, elle déclarait au sujet du suspect : "C’est impossible qu’il ait fait une chose pareille. Cédric a eu une vie très difficile, il a grandi de foyer en foyer et il a réussi à avoir une femme qu’il aimait plus que tout, il a eu deux enfants magnifiques, il a construit sa maison de ses propres mains pour qu’au final, tout cela lui tombe dessus. C’est injuste".

Au sujet du changement dans sa vie, après qu'elle s'est mise en couple avec Cédric Jubillar, elle reconnaissait : "Aujourd'hui, ma mère ne me parle plus, mon père non plus. Je vis une histoire de dingue".

Elle ajoutait également : "Je suis en rémission d'un cancer, cette période est très difficile à vivre pour moi. J'ai deux enfants, de 24 et 16 ans, mais je ne lâcherai pas Cédric. C’est une personne adorable, le meilleur de tous les hommes que j’ai rencontrés dans ma vie. J’ai entièrement confiance en lui, je sais qu’il est innocent... Je me demande vraiment ce qu’il fait en prison."