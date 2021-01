Disparition de Delphine Jubillar : ses proches n'excluent "aucune hypothèse, y compris les pires"

L'infirmière âgée de 33 ans et mère de deux enfants de 6 ans et 18 mois a disparu dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 décembre 2020. Un témoin a dit aux enquêteurs avoir vu la jeune maman partir à pied avec ses deux chiens entre 23h et 4h du matin. Ces déclarations sont toutefois prises avec prudence par les gendarmes qui mènent les investigations mais qui n'ont pour l'instant pas retrouvé la trace de la trentenaire.

"Ils veulent avoir accès au dossier, ils veulent savoir où en sont les investigations et surtout, ils veulent savoir où elle est ". Voilà ce que déclare à LCI Philippe Pressecq, avocat de deux cousins et de trois amis "très proches" de Delphine Jubillar qui vont se constituer partie civile de mardi.

Lacs et rivières ont été sondés par des plongeurs de la gendarmerie, des battues ont été menées dans les bois et les champs des environs, les gendarmes ont inspecté les ruines, abris ou maisons inhabitées. Toujours rien.

Face à cette longue attente et à ces recherches vaines, les rumeurs vont bon train et certains n'ont pas hésité à faire de Cédric Jubillar un "Jonathann Daval", dont le procès s'est déroulé en novembre dernier. "Si l’on n’avait jugé le dossier Daval que dans deux mois, personne ne ferait le rapprochement. C’est le calendrier qui est malheureux et les comparaisons hâtives et insupportables", a estimé le conseil du mari, Me Jean-Baptiste Alary, dans les colonnes de Midi libre la semaine dernière.

"Je suis tout à fait contre les comparaisons, commente auprès de LCI Me Philippe Pressecq. Il est invraisemblable de comparer deux affaires, de faire un quelconque parallèle. Après, mes clients m'ont bien dit, et je vous le répète, qu'ils n'excluaient aucune hypothèse, y compris les pires".

Les investigations se poursuivent.