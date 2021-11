Disparition de Delphine Jubillar : son époux Cédric "commence à perdre espoir", affirme l'une de ses avocats

Il y a quelques mois, le procureur de Toulouse, Dominique Alzeari, avait regretté que des informations, parfois erronées, ont été publiées dans la presse au sujet de la disparition de Delphine Jubillar. Si son successeur, Samuel Vuelta-Simon, n'a pas réagi pour l'instant après la publication d'extraits du procès-verbal d'interrogatoire de Cédric Jubillar, document lié au secret de l'instruction, les avocats du mis en cause s'en offusquent. "C'est une situation que je déplore", réagit Me Emmanuelle Franck, l'un des conseils de Cédric Jubillar sur LCI ce mardi 16 novembre au matin.

L'avocate, ainsi que les deux autres conseils de Cédric Jubillar, Mes Jean-Baptiste Alary et Alexandre Martin, plaident une nouvelle demande de mise en liberté de leur client devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse. Au sujet de cette nouvelle demande, l'avocate déclare : "Nous faisons à nouveau une demande de remise en liberté pour la simple et bonne raison que ce dossier, qui était déjà particulièrement vide au départ s'agissant des éléments contre Cédric Jubillar, est désormais un dossier qui s'épuise au fur et à mesure du temps. Il n'y a pas d'élément nouveau. Rien ne bouge s'agissant des éléments qu'on pourrait opposer à Cédric Jubillar pour justifier maintenant 5 mois de détention provisoire. Il est impensable que la défense laisse persister cette situation".

Cédric Jubillar, peintre-plaquiste de 34 ans, a été mis en examen pour "meurtre sur conjoint" et placé en détention provisoire le 18 juin 2021. Il a toujours affirmé ignorer ce qu'il était advenu de son épouse. "Sur le plan personnel, bien évidemment je crois en l'innocence de mon client, insiste Me Emmanuelle Franck (…) J'ai sous les yeux tous les procès-verbaux d'audition de Cédric Jubillar avant sa garde à vue, pendant sa garde à vue et l'interrogatoire devant le magistrat instructeur et je ne vois pas de contresens".

L'avocate rappelle que Cédric Jubillar a "toujours expliqué de façon constante le déroulement de cette soirée-là et de cette nuit-là sans qu'il n'y ait de quelconque contradiction". Sur l'hypothèse émise par certains selon laquelle l'infirmière trentenaire serait partie faire le djihad, Cédric Jubillar assure qu'il ne sait rien de cela. Sur le fait qu'elle ne sortait pas le soir et qu'elle ne sortait pas les chiens, Me Franck soutient que ceci est faux, car plusieurs témoins disent le contraire. "C'est toujours une façon très parcellaire de voir les choses, mais quand on a le dossier les choses se remettent dans l'ordre", insiste-t-elle, précisant que dans le dossier existe un certain nombre de pistes.