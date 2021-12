Disparition de Delphine Jubillar : son mari Cédric clame à nouveau son innocence lors d'une audition

Six heures d'audition, et rien de neuf dans le dossier de la disparition de Delphine Jubillar. Au cours de son deuxième interrogatoire, vendredi 3 décembre, le mari Cédric, soupçonné de meurtre, a continué de clamer son innocence.

L'audience a porté principalement sur la nuit du 15 au 16 décembre 2020, date à laquelle l'infirmière de 33 ans et mère des deux enfants du couple a été vue pour la dernière fois dans leur maison de Cagnac-les-Mines, près d'Albi. La semaine dernière, le fils aîné du couple Jubillar a été entendu par les magistrates. Il aurait relaté une dispute entre ses parents dans la soirée du 15 décembre, selon des fuites parues dans la presse. Une dispute déjà mentionnée par le procureur de Toulouse lors de la mise en examen. "On parle de quoi, on parle de qui... D'un enfant de six ans que l'on vient pressuriser un an après. Si l'accusation en est à vouloir à tout prix faire reposer sur l'enfant des éléments d'accusation, c'est que vraiment le dossier ne tient pas", a soutenu Me Alexandre Martin, l'autre avocat de Cédric Jubillar.

Cédric Jubillar avait été placé en garde à vue, puis mis en examen pour meurtre le 18 juin 2021, et placé sous mandat de dépôt.