Disparition de Delphine Jubillar : son mari Cédric en garde à vue

Enfin du nouveau six mois après la disparition de Delphine Jubillar? Ce mercredi, Cédric Jubillar, le mari de cette infirmière dont tout le monde connait le nom aujourd'hui, a en effet été placé en garde à vue. Une information confirmée à LCI par des sources proches de l'enquête.

Delphine Jubillar a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 de la maison familiale du village de Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, près d'Albi.C'est son mari Cédric Jubillar qui avait signalé très tôt le lendemain sa disparition. Une information judiciaire avait été ouverte par le parquet de Toulouse quelques jours plus tard pour "enlèvement, détention ou séquestration".

Selon les déclarations du mari de la victime aux enquêteurs de la gendarmerie, ce dernier serait monté se coucher le mardi 15 décembre 2020 entre 22 heures et 23 heures laissant son épouse et leur fils de 6 ans devant la télé. Il se serait ensuite réveillé vers 4 heures du matin après que leur fille de 18 mois a pleuré. Il aurait alors constaté la disparition de son épouse Delphine et aurait retrouvé leur deux chiens devant la maison, comme si ces 2 Shar-Pei avaient été sortis par la jeune femme et qu'ils étaient rentrés sans elle. La doudoune blanche de la jeune femme avait aussi disparu. Son téléphone portable aussi.

Quelques mois après les faits, le 30 avril dernier, Cédric Jubillar a été entendu en "qualité de partie civile" par les magistrats instructeurs en charge de l'enquête ouverte pour "enlèvement, détention ou séquestration".

Toutefois, les gendarmes chargés des investigations auraient relevé des incohérences dans les événements tels que décrits par Cédric Jubillar, artisan-peintre, au sujet de la nuit de la disparition de son épouse. Les éléments de téléphonie notamment ne corroboreraient pas les déclarations de Cédric Jubillar. Ils auraient donc décidé cette fois de l'entendre sous le régime de la garde à vue.