Disparition de Delphine Jubillar : son mari entendu en "qualité de partie civile"

La disparition aussi mystérieuse qu'inexpliquée de Delphine Jubillar, juste avant Noël, continue d'intriguer proches et enquêteurs à la recherche de cette femme, vue pour la dernière fois dans sa maison du village de Cagnac-les-Mines (Tarn), près d'Albi.

Le jeudi 16 décembre, à l'aube, c'est son mari, Cédric Jubillar, qui alerte les gendarmes de la disparition inquiétante de son épouse et maman de leurs deux enfants, un garçon de six ans et une fille d'un an et demi. Selon le témoignage du mari, Delphine Jubillar est sortie de la maison vers 23h, le mercredi 15 décembre, pour promener leurs deux chiens en plein couvre-feu, vêtue d'un manteau blanc et munie de son téléphone portable. Les chiens seraient retournés à la maison sans elle.