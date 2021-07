Disparition de Delphine Jubillar : son mari Cédric reste en détention

La cour a considéré qu'il existait bien des "indices graves et concordants" que Cédric Jubillar avait participé au meurtre. Elle n'a pas retenu la piste d'un rôdeur avec séquestration, ni celle du suicide ou encore du départ volontaire de la jeune infirmière. Elle a également expliqué qu'il y avait un risque de "trouble à l'ordre public", de "subornation de témoins", et d'interférence dans l'enquête.

Mardi, les avocats de Cédric Jubillar avaient défendu devant la cour d’appel de Toulouse la remise en liberté de leur client, dénonçant un dossier "sans preuve aucune". Ce jeudi, après avoir appris la décision de la cour d'appel, ils ont indiqué leurs intentions pour la suite des événements. "Nous allons demander au magistrat instructeur de chercher les pistes qui n'ont pas été fouillées et nous allons lui demander de procéder à l'interrogatoire de Cédric Jubillar qui n'a à craindre aucune des questions qui pourront lui être posées. Nous allons étudier cet arrêt, rencontrer notre client et formuler de nouvelles demandes de remises en liberté", a commenté Me Alexandre Martin, l'un des conseils de l'artisan.

Me Emmanuelle Franck autre avocate de Cédric Jubillar s'est étonnée de certaines évidences, selon la cour, dans ce dossier. "La première évidence qui est posée est que Delphine Jubillar n'aurait pu disparaître autrement que par la culpabilité de Cédric Jubillar. La deuxième est que cette culpabilité qui n'est pas énoncée de manière stricte mais qui ne laisse pas tellement d'autre place à autre chose ce qui ne me semble pas être conforme à ce que nous avons dans le dossier actuellement et aux éléments qui sont extrêmement faibles tels que nous les avons présentés lors de l'audience", a-t-elle ajouté.