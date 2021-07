Disparition de Delphine Jubillar : une amie de l'infirmière sort du silence

Anne raconte à nos confrères comment elle a appris la disparition de son amie qu’elle avait vue quelques heures auparavant. "C’est une amie commune qui me prévient à 5h36. J’ai été destinataire d’un message de Cédric envoyé à 4h à notre groupe de copines de Cagnac mais je dormais et je ne l’ai pas vu. Au départ, je ne m’alarme pas", indique-t-elle, pensant à ce moment-là, que Delphine Jubillar était avec son nouvel amoureux.

Anne commence à s’inquiéter à partir de 8h. Elle se souvient alors avoir envoyé un message très basique à Cédric Jubillar, l’épouse de Delphine : "'Est-ce que vous vous êtes disputés hier soir ? "'Il me répond que non, que la soirée était cool… Ensuite, il me donne des détails sexuels d’une grande vulgarité qui ne concernent que lui et Delphine. En décalage total avec la situation", se souvient-elle.