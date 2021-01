Disparition de Diary Sow : l'étudiante sénégalaise "retrouvée saine et sauve"

Vingt-et-un jours après sa disparition, Diary Sow est enfin localisée. Dès la semaine dernière, les nouvelles étaient déjà rassurantes puisque la piste criminelle était totalement "écartée" et la disparition volontaire certifiée, notamment par un courrier que la jeune femme a envoyé à sa famille.

Ce lundi, l'information est désormais officielle. "Les autorités diplomatiques et consulaires du Sénégal en France Mademoiselle Diary Sow a été retrouvée saine et sauve, fait savoir dans un communiqué, le Consulat général du Sénégal à Paris. Elle se trouve présentement en compagnie de son parraine Monsieur Serigne Mbaye Thiam (Ancien Député, ancien ministre Enseignement supérieur et Recherche, ancien ministre Education nationale, ministre Eau et Assainissement du Sénégal ndlr)".