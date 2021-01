Disparition de l'étudiante Diary Sow : inquiète, sa famille guette "la moindre information"

Domiciliée dans le village de Malicounda Bambara au Sénégal, Bineta Sow est depuis dix jours très inquiète de ne pas avoir de nouvelles de sa fille. "Je passe des nuits blanches", confie-t-elle ainsi au journal local Quotidien. Puis elle ajoute, les larmes aux yeux : "Nous ne pouvons rien. Nous sommes là à l’écoute en train de guetter la moindre information sur Diary. C’est très difficile, je prie le bon Dieu de l’assister là où elle puisse être, que le Tout-puissant fasse qu’on puisse la retrouver le plus rapidement saine et sauve. Nous vivons une incertitude, nous sommes très inquiets aussi. Et c’est très difficile de rester plus d’une semaine sans avoir des nouvelles de ta fille, surtout si tu sais qu’elle a disparu."

Diary Sow est portée disparue depuis le 4 janvier. Ce jour-là, son badge a été utilisé pour la dernière fois dans la résidence universitaire où elle vit boulevard de Port-Royal dans le 13e arrondissement à Paris.

"Sa mère l'a eue au téléphone pour la dernière fois le 1er janvier. Des informations (indiquent) qu'elle a été vue pour la dernière fois à Toulouse. Non. Elle était revenue à Paris. Nous en avons la certitude", a déclaré mardi à l'AFP au Sénégal un proche de sa famille, le ministre de l'Eau et de l'Assainissement Serigne Mbaye Thiam. Le ministre affirme avoir lui-même "discuté assez longuement", également le 1er janvier, avec Diary Sow, en particulier des concours qu'elle envisageait de présenter pour entamer des études d'ingénieure. Ils étaient convenus de se reparler le 10 janvier.

"Rien ne laissait présager une inquiétude de sa part, ou un état d'esprit particulier", a dit Serigne Mbaye Thiam, qui la décrit également comme "très studieuse, très absorbée par la lecture, l'écriture et la peinture". "Elle était assez réservée, assez prudente dans ses relations, très attachée à sa famille et à son pays", dit-il. "On est inquiets, perplexes. On est dans l'expectative", a ajouté le ministre, en refusant de "tomber dans les conjectures et les supputations". "L'attitude la plus prudente est d'attendre que l'enquête soit conclue et qu'elle nous revienne saine et sauve".