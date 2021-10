Ardennes : un appel à témoins pour retrouver un étudiant disparu pendant un week-end d'intégration

Il a été vu pour la dernière fois samedi dernier, en fin de soirée, entre 23 heures et minuit. Depuis, Valentin Gomes n'a pas réapparu. Les 2 et 3 octobre, ce jeune étudiant ingénieur de Polytech'Lille âgé de 23 ans participait à un week-end d'intégration camping de la vénerie à Signy-l’Abbaye (Ardennes).

"Les recherches mises en œuvre sont pour le moment restées vaines. Toute personne ayant des informations à fournir permettant de le localiser est priée de se faire connaître auprès de la gendarmerie de Charleville-Mézières en composant le numéro d’urgence 17 et le cas échéant en demandant sa mise en relation avec ce service", indique la gendarmerie dans un appel à témoins lancé lundi sur les réseaux sociaux.

Les amis de Valentin et l'Université de Lille ont, eux aussi, lancé des appels à témoins sur les réseaux sociaux et donné le signalement de leur camarade. "Valentin Gomes est mince, et mesure 1,80 mètre. Ses cheveux sont châtains, assez courts, et il a un peu de barbe (bouc et joues). Il portait un T-shirt noir et un pantalon de camouflage militaire rose avant sa disparition", peut-on lire.