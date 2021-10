"Discret et taiseux" ou "brutal, grossier et agressif" : le profil ambigu de Cédric Jubillar

Dès après la disparition de Delphine Jubillar, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, les regards s'étaient tournés vers lui. Parce que l'affaire Alexia Daval venait d'être jugée trois semaines auparavant, et que celle-ci lui ressemblait étrangement. Une disparition d'épouse inexpliquée, un mari qui se pose en victime et une enquête qui patine.

On apprenait que le couple Jubillar était sur le point de se séparer à l'initiative de Delphine, et leur maison dépenaillée intriguait. Cédric, lui, semblait défier les caméras du regard. Pour autant, rien n'a permis, après dix mois d'enquête, de l'accuser formellement, et Delphine Jubillar reste introuvable.