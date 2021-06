Pourquoi Cédric Jubillar a-t-il été placé en garde à vue ?

Ce mercredi 16 juin, six mois jour pour jour après la disparition de sa femme, l'artisan-peintre, père des deux jeunes enfants du couple, a été interpellé par les gendarmes et placé en garde à vue, tout comme son beau-père et sa mère Delphine Jubillar. LCI revient sur ce qui a pu motiver le placement en garde à vue du mari de l'infirmière.

Depuis six mois, les enquêteurs travaillent sans relâche pour tenter d'élucider cette affaire qui glace et passionne l'opinion. Le 16 décembre au matin, Cédric Jubillar est le premier à avoir été voir les gendarmes, pour leur indiquer la disparition de sa femme. Selon lui, celle-ci a disparu dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 décembre 2020 de la maison familial de Cagnac-Les-MInes. Cette nuit-là, le couple alors en instance de divorce est au domicile avec les enfants. La petite fille de 18 mois dort, son frère de six ans regarde la télé avec sa mère. Entre 22h et 23h, Cédric Jubillar monte se coucher. À 4h, les pleurs de la fillette le réveille. Il réalise alors que sa femme a disparu. Les deux chiens du couple son dehors. La doudoune blanche et le téléphone de Delphine Jubillar ne sont plus là.

Selon nos informations, au cours des six mois d'investigation, après des battues, perquisition, et nombreuses recherches, les enquêteurs ont exploré de nombreuses pistes, fermé toutes les portes, celle du mari de Delphine Jubillar est la dernière qui reste. C’est très probablement l'une des motivations qui a conduit ce mercredi au placement en garde à vue de l'artisan-peintre. Les enquêteurs ont aujourd'hui de forts soupçons sur sa probable implication.