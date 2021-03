Rennes : gendarmes et policiers toujours à la recherche de Céline Vervaele, 29 ans

Selon plusieurs sources, un "différend familial", dont la nature n'a pas été précisé, aurait provoqué son départ. Elle n'aurait pris avec elle ni papiers d'identité ni téléphone ni argent. Dès le 16 mars, après avoir pris connaissance de ces éléments, le parquet a ouvert une enquête pour "disparition inquiétante" et la police nationale a lancé un appel à témoins. Ce dernier a été relayé sur les réseaux sociaux. Malgré les efforts et les nombreuses recherches sur le terrain, la jeune femme est introuvable.

Céline Vervaele a des taches de rousseur, des cheveux mi-longs blonds roux et des yeux bleus. Elle porte des lunettes de vue et mesure 1,67 m. Lorsqu'elle quitte son domicile elle porte un pantalon gris avec une chemise à carreaux verts et jaunes et un blouson.

Toute personne ayant des informations peut contacter l'hôtel de police à Rennes au 02.99.79.86.09. ou au 02.99.79.86.98.