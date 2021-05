Disparition inquiétante d'une ado de 14 ans dans Nord : Phiby a été retrouvée à Lille

Phiby mesure 1,64 m. Ses cheveux sont châtains clairs, longs et raides. Elle a les yeux bleus. Au moment de sa disparition, elle portait un tee-shirt blanc orné du signe astral du gémeau et d’une constellation, un gilet gris mi-long chiné, un jean bleu clair et des baskets blanches.

D’après les premiers éléments de l’enquête, Phiby se serait dirigée vers la commune voisine de La Bassée où sa trace a été perdue. On ignorait au moment de la disparition si la jeune femme était partie ou non avec des vêtements de rechange et de l'argent.