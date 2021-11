Mayenne : la joggeuse de 17 ans retrouvée vivante

Les investigations doivent se poursuivre pour préciser son emploi du temps de cette dernière journée, indique la magistrate qui, plus tôt dans la journée, avait fait savoir qu'une enquête pour enlèvement et séquestration était ouverte. Un hélicoptère, une équipe fluviale de Nantes et une équipe cynophile, et 200 gendarmes participaient aux recherches depuis sa disparition

signalée à 18H40 par ses parents, lundi. Son père s'était alors rendu sur le parcours habituel réalisé par sa fille lorsqu'elle faisait son jogging sans parvenir à la retrouver. "Il a découvert différents effets appartenant à sa fille", éléments en cours d'expertise, a précisé Mme Maigné qui a décrit cette dernière comme "parfaitement insérée, entourée, sportive".

Un homme avait été placé en garde à vue lundi soir, alors qu'il était en état d'ébriété, "afin de permettre d'éclaircir son emploi du temps au vu des quelques incohérences lors de ses premières déclarations", a-t-elle ajouté, n'excluant pas sa remis en liberté prochaine.