Dominique Boutonnat, patron du CNC, mis en examen pour agression sexuelle et tentative de viol

Le patron du Centre national du cinéma (CNC) a été mis en examen ce jeudi pour agression sexuelle et tentative de viol. Dominique Boutonnat a également été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de contact avec la victime (son filleul) et de se rendre au domicile des parents de la victime, a indiqué à LCI le parquet de Nanterre. Quelques heures plus tôt, le parquet avait ouvert une information judiciaire de ces chefs.

Dominique Boutonnat, 51 ans, avait été placé en garde à vue mercredi 10 février dans la matinée. "Une plainte a été déposée le 7 octobre 2020 par le filleul de monsieur Dominique Boutonnat pour des faits de tentative de viol et agression sexuelle commis en août 2020 en Grèce, indique le parquet de Nanterre à LCI, confirmant une information de BFM. Une enquête a été ouverte suite à ce dépôt de plainte, et le mis en cause a été placé en garde à vue pour s’expliquer sur ces accusations". "Dominique Boutonnat conteste avoir commis quelque infraction que ce soit, il est tout à fait serein sur l’issue de cette procédure", avait déclaré mecredi à l’AFP son avocat Maître Emmanuel Marsigny.

Le parquet a indiqué n'avoir "pas connaissance d'autres plaintes" le concernant à ce stade. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Nanterre.