Dordogne : le forcené arrêté et blessé dans un échange de tirs avec les gendarmes

Auparavant, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait annoncé sur Twitter que l'homme avait été "neutralisé". Gravement blessé, l'ex-militaire a été pris en charge par le service d'incendie et de secours et devait être évacué une fois stabilisé.

La cavale aura duré trente-six heures. Ce lundi, l'ancien militaire réfugié depuis plus de 24 heures dans une forêt de Dordogne a été arrêté à la mi-journée par les gendarmes du GIGN qui l'ont blessé grièvement lors d'un tir de riposte, ont annoncé les autorités au Lardin-Saint-Lazare. "Au contact des militaires du GIGN, il a ouvert le feu à plusieurs reprises sur eux. Et suite à un de ses derniers tirs, il y a eu un tir de riposte qui a amené à le neutraliser", a détaillé le général André Pétillot, commandant de la région de gendarmerie de Nouvelle Aquitaine, selon qui les blessures du suspect sont "graves", au niveau du cou, selon nos informations.

"Un jeune homme qui venait de Périgueux se dirigeait sur Terrasson. Pour contourner le dispositif en place, il a emprunté des petites routes qui traversaient le bourg de Condat, raconte sur LCI Patrick Gagnepain, le premier adjoint au maire de Condat. Il est passé dans les rues et au bout d'une rue, il s'est retrouvé nez à nez avec le fugitif, qui était avec son arme à la main. Il l'a vu traverser la départementale pour se rendre dans le lieu-dit la Redonde. Dès qu'il a croisé l'homme, qu'il a reconnu grâce à l'appel à témoins, il est revenu au carrefour, où nous sommes actuellement, pour signaler au dispositif de gendarmerie qu'il l'avait vu. C'est pour ça que le dispositif s'est déplacé et qu'il a été cerné à l'endroit qu'il avait indiqué", ajoute-t-il.

Depuis dimanche, les GIGN de Toulouse et de Satory, en région parisienne, et plus de 300 gendarmes ainsi que des équipes cynophiles, appuyés par au moins sept engins blindés et sept hélicoptères, tentaient de débusquer cet homme de 29 ans, réfugié dans une zone escarpée, pierreuse et boisée, difficile d'accès, d'environ 4 km2. Après trente-six heures de traque, l'individu a été localisé "en bordure de la zone" de recherches. Il était en train de tenter de sortir de ce périmètre, lorsqu'il s'est retrouvé face aux gendarmes. "Il était toujours dans la logique suicidaire", a précisé le général à la tête des opérations.